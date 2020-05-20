Скончался единственный сын телеведущей Светланы Моргуновой. У Максима Моргунова был подтвержден коронавирус

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20 мая 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

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Скончался единственный сын народной артистки РФ, телеведущей Светланы Моргуновой, который был заражен коронавирусной инфекцией. Максиму Моргунову было 52 года. Он работал в пресс-службе музея "Коломенское".

Сын известной телеведущей умер 19 мая в своей квартире на улице Полтавская. Состояние Максима Моргунова ухудшилось 10 мая, в тот день он ощутил первые симптомы коронавируса. Своим знакомым он рассказывал, что мог заразиться 5 мая на работе от своего руководителя. Начальник Моргунова был с коронавирусом госпитализирован.

Сын телеведущей чувствовал себя хуже и хуже, задыхался. Но занимался самолечением. Принимал противомалярийные препараты и колол в живот противотромбовые лекарства, врача не вызвал. Дома он находился один. Его супруга с дочерью последние 1,5 месяца жили на даче. Продукты он заказывал с доставкой, мусор выносил в маске и перчатках.

Знакомые советовали мужчине вызывать "скорую помощь". Но он с температурой под 39 сел за руль и поехал в поликлинику делать КТ. В поликлинике ожидание обследования растянулось на три часа. Результат КТ — поражение 28% легких. Позже выяснилось, что тест на коронавирус - положительный.

Последний раз Максим выходил на связь днем 19 мая. В 19 часов Светлана Михайловна позвонила сыну. Но он не ответил. Моргунова забила тревогу. Друзья из соседнего подъезда стучались к нему в дверь, никто не открыл. Супруга верулась с дачи, но дверь была заперта на щеколду. Пришлось вызывать на помощь спасателей. Максим уже был мертвым.