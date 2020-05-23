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23 мая 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

траур, фото: pexels.com

Телеведущая Светлана Моргунова похоронила единственного сына, скончавшегося от коронавируса. Максима проводили в последний путь 22 мая. Сыну Моргуновой было 52 года, а 29 мая исполнилось бы 53.

СМИ писали, что мужчина заболел и занимался самолечением. Знакомые семьи прояснили, что на самом деле это не так. Максим Моргунов находился в самоизоляции. Его супруга Лена и дочери Даша и Аня находились на даче. Привозил продукты знаменитой маме, оставлял под дверью.

На один день Максим вышел на работу между майскими праздниками. Оказалось, что его коллега был болен.

Вскоре и у Моргунова повысилась температура. Почувствовав симптомы коронавируса, Моргунов вызвал врача. Максим выполнял все рекомендации докторов.

Подруга семьи Лариса Куликова рассказала, что врач из поликлиники назначил компьютерную томографию. Максим прошел обследование, оказалось - 28% поражения, матовое стекло. Сдал он и тест на Covid.

Мужчину убедили, что с таким поражением лечиться пока можно дома. По словам Ларисы, врач выдал лекарства, приходил к нему домой за эту неделю минимум трижды. Прибор показывал сатурацию 95. Моргунов лечился, но дышать стал хуже. Хотел через день ложиться в больницу.

Друзья постоянно были на связи с Максимом. Лариса с мужем держали руку на пульсе, созванивались по нескольку раз в день, приносили лекарства, необходимые приборы, морсы, еду. Супруге и дочкам приехать в Москву запретили, чтобы не заразились.

Светлана Моргунова после смерти сына также опровергла слухи о самолечении Максима. 80-летняя звезда телевидения убита горем.