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Константин Хабенский в День защиты детей поделился, каким должен быть папа

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Константин Хабенский в День защиты детей поделился, каким должен быть папа
Игрушка. Фото: pixabay.com

В первый день лета празднуется День защиты детей. По этому поводу актер Константин Хабенский поделился, каким должен быть папа.

Артист отметил: ему необходимо быть разным

«Отец не должен быть одинаковым с двух-трехлетними и таким же переходить на шести-семилетний возраст. Он должен меняться вместе с детьми, всегда опережать, быть парадоксальным и неожиданным», - уверен Хабенский.

Также Константин добавил, что отцу стоит показывать собой пример какого-то волшебника, пускай не всемогущего, но хотя бы какими-то моментами удивляющего.

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