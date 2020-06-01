Младшая дочь Валерия Меладзе рассказала, почему не будет учиться в Оксфорде

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1 июня 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Валерий Меладзе. Фото: Instagram meladzevalerian

Младшая дочь Валерия Меладзе Арина рассказала, что в отличии от своей старшей сестры Инги не поедет учиться после школы в Оксфорд. Девушка будет подавать документы в Сеченовский университет.

Арина в будущем хочет стать врачом. Наследница Меладзе отмечает: она уже с восьмого класса определилась с выбором профессии.

«Надеюсь, что поступлю и буду учиться на факультете лечебного дела. Папа одобрил мой выбор. Хотя его пугает, что там долго учиться», - рассказала будущая студентка.

Девушка планирует поехать на стажировку за границу, но об учебе в Европе не думает.

«Мы в семье решили, что надо получить первоначальное образование все-таки в России. А потом уже можно съездить за рубеж за практикой», — добавила Арина Меладзе.

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