Какой дом подарил своей дочери Александр Серов

Александр Серов очень привязан к любимой дочери Мишель, которую балует дорогими подарками. В честь свадьбы дочка получила от него в подарок дом и не могла им не похвастаться.
В небольшом подмосковном коттедже Мишель поселилась со своим мужем, 32-летним бизнесменом Романом.
На участке площадью 50 соток расположено несколько строений – жилые, гараж, автосервис и автомобильная мойка. По словам Мишель, ее мужу и отцу удалось найти общий язык благодаря любви к автомобилям.
Дочь Серова провела экскурсию по своей усадьбе для нового выпуска шоу с Лерой Кудрявцевой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram