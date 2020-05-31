Какой дом подарил своей дочери Александр Серов

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31 мая 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Серов .Фото: соцсети

Александр Серов очень привязан к любимой дочери Мишель, которую балует дорогими подарками. В честь свадьбы дочка получила от него в подарок дом и не могла им не похвастаться.

В небольшом подмосковном коттедже Мишель поселилась со своим мужем, 32-летним бизнесменом Романом.

На участке площадью 50 соток расположено несколько строений – жилые, гараж, автосервис и автомобильная мойка. По словам Мишель, ее мужу и отцу удалось найти общий язык благодаря любви к автомобилям.

Дочь Серова провела экскурсию по своей усадьбе для нового выпуска шоу с Лерой Кудрявцевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MISHEL SEROVA (@mishel_serova) 30 Май 2020 в 7:09 PDT