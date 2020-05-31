Владимир Кузьмин, которому сегодня исполняется 65 лет, уже 10 дней ничего не ест

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31 мая 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «СтарХит»

Владимир Кузьмин, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сегодня одному из самых известных рок-н-рольщиков России — Владимиру Кузьмину — исполняется 65 лет. Надо же такому случиться, что именно сейчас певец и композитор вот уже более недели ничего не ест.

Как рассказал Владимир Кузьмин, он сидит на травяной диете, "уже 10 дней ничего не ем, только пью — чай с медом и лимоном. Чтобы лучше выглядеть и себя чувствовать, чтобы мозги работали". Некоторое время назад он завязал с выпивкой, отчего сразу помолодел.

Со своей молодой женой Кузьмин в день рождения планировал поехать к родителям, но передумал из-за погоды. "Так что в сам юбилей просто посидим, попьем травки, максимум, выйдем прогуляемся", - рассказал певец, как будет справлять юбилей.