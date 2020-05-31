Пригожин заявил, что так и не получил «Доширак» от коммунистов

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31 мая 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: соцсети

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что так и не получил обещанную ему ранее партией «Коммунисты России» гуманитарную помощь, состоящую из лапши быстрого приготовления «Доширак».

«Они людям врут и нам врут. До сих пор не получили от них "Доширак"», - заявил продюсер. «Ждем который день - ничего не получали», - добавила его супруга певица Валерия.

Пригожин отметил, что считает желание партии отправить ему гуманитарную помощь не более чем пиаром. «У меня складывается ощущение в условиях не только пандемии, людям необходимо на ком-то, с одной стороны, выместить свое зло и на ком-то попиариться, сделать какую-то рекламную кампанию», - рассказал он и добавил, что не будет отвечать на провокацию. Продюсер в очередной раз подчеркнул, что слова о бедствующих артистах касались не лично его, а малоизвестных людей искусства.