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Бывший солист «Отпетых мошенников» устроился работать таксистом

, 10:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «СтарХит»

Бывший солист «Отпетых мошенников» устроился работать таксистом
Darya Orlova/Russian Look, Игорь Богомазов

Пандемия коронавируса вынудила экс-солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова работать таксистом. Об этом сообщил его друг Юрий, отметив, что не каждый популярный артист способен на такое.

Проблемы у музыканта серьезные. Он несколько лет не может решить вопрос с бывшей женой Юлией, отказывается платить алименты. Певец живет в Москве в съемной квартире. Нынешняя супруга исполнителя гордится им и считает, что в работе таксиста нет ничего постыдного.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы Ирина Роднина раскритиковала артистов, которые винят власти в нехватке денег в период пандемии.

НС

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