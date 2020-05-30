Роднина поставила «невякающих» спортсменов в пример «несчастным» актерам и бизнесу

Аргументы Недели → Общество 13+

30 мая 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Спорт-Экспресс»

Pravda Komsomolskaya/Russian Look, Ирина Роднина

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы Ирина Роднина раскритиковала артистов, которые винят власти в нехватке денег в период пандемии.

Депутат поставила им в пример спортсменов, которые, по ее мнению, стойко переносят трудности пандемии. У спортсменов сократились премиальные, зарплат нет. Кто-то даже может уйти из спорта. Примерно 15% из тех, кто готовился к Олимпиаде, могут до нее не дожить.

"Любой спортсмен, спортивный клуб — это малый и средний бизнес. Зарплаты сократились, премиальных нет, нет рекламы. Хоть один спортсмен у нас вякал? Что он теряет профессию, деньги? Наоборот, все показывали, как можно тренироваться дома. Спортсмены — молодцы, в отличие от бедного несчастного малого и среднего бизнеса и культуры", - заявила Ирина Роднина.

Роднина считает, что в России все живут по принципу "дайте денег". Возникает резонный вопрос – почему таких выплат не могут требовать спортсмены? Но они так не делают. Не потому, что скромные, а потому, что есть понятие ответственности. "А в других сферах всегда находят виновного, кто-то тебе всегда должен", - резюмировала чемпионка.