Роднина назвала болельщиков Медведевой и Загитовой дивными и агрессивными

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30 мая 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Роднина, фото: State Duma Russia, globallookpress.com/

Ирина Роднина, легендарная фигуристка, депутат Госдумы возмущена поведением болельщиков фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой после Олимпиады-2018. Тогда на Олимпиаде в Пхенчхане воспитанницы Этери Тутберидзе Алина Загитова завоевала золото, в Женя Медведева - серебро. Евгения проиграла Алине 1,31 балла.

Ирина Роднина после окончания соревнований в женском одиночном катании поздравила российских фигуристок, написала пост в соцсети, в котором отметила, что «ее сердце с Женей», - сообщает «Спорт-Экспресс». Этот пост вызвал настоящее негодование болельщиков.

«Ешкин нос! Через несколько минут в комментариях началась борьба нанайских мальчиков. У наших диванных болельщиков есть чаты, где культивируется нетерпимость. Откуда агрессия, если мое мнение не совпадает с вашим?» - высказались о фанатах фигуристок трехкратная чемпионка Олимпийских игр.