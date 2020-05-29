Сергей Жигунов подал иск против судебного пристава, который арестовал его личные вещи

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29 мая 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Сергей Жигунов. Фото: Instagram zhigunov_sergey_offical

Стало известно, что Сергей Жигунов на днях подал иск против судебного пристава, который ранее арестовал личные вещи артиста в одной из его квартир. Жигунов несколько лет назад взял кредит на съемки фильма у одного из российских банков, но деньги в положенный срок не вернул.

В итоге с молотка пришлось пустить квартиру, дом и земельный участок с баней в Подмосковье знаменитого артиста. Но даже этих средств не хватило, и арест был наложен даже на личные вещи звезды, которые находятся в апартаментах на Московской улице.

Сам Сергей считает, что судебный пристав, который описыва имущество, сделал это с нарушением закона. Мужчина настаивает: он никому не позволял заходить в свою квартиру. Кроме того, процедура производилась без понятых, а некоторые вещи вовсе не актера.

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