Возлюбленная Илона Маска выставила на продажу часть собственной души

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29 мая 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Maccarone.io

певица Граймс, Kristin Callahan/Keystone Press Agency

Эпатажная американская певица Граймс, которая недавно родила ребенка от предпринимателя Илона Маска, решилась на необычный шаг. Женщина захотела выставить на продажу часть собственной души.

Накануне Граймс открыла свою первую виртуальную выставку, на которой, в частности, можно увидеть работу под названием Selling Out. Она представляет из себя документ, согласно которому, покупатель, отдавший за него наиболее крупную сумму, станет обладателем части души певицы.

Подчеркивается, что данная работа является отражением идеи о том, что каждый художник и артист вместе со своими произведениями каждый раз продает и собственную душу. Минимальная стоимость Selling Out – 10 миллионов долларов.