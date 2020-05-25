Илону Маску пришлось немного изменить необычное имя сына

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25 мая 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Илон Маск с сыном, twitter.com/elonmusk

Американскому предпринимателю, основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску и певице Граймс (Клэр Буше) пришлось изменить необычное имя новорожденного сына. Пара хотела назвать мальчика X Æ A-12.

Один из подписчиков в комментариях к публикации в соцсети спросил Граймс, пришлось ли им с возлюбленным отказаться от идеи дать ребенку столь странное имя из-за калифорнийских законов, а также уточнил, как теперь зовут их сына.

"X Æ A-Xii", – ответила артистка. Она объяснила, что цифру 12 они с Маском были вынуждены заменить на римскую, но им так нравится даже больше.

Напомним, Граймс родила первенца 4 мая. Она пояснила, что X в имени малыша означает неизвестную переменную, Æ – эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), а буква A – ее любимую песню "Архангел". Кроме того, A-12 является отсылкой к любимому самолету-разведчику предпринимателя. Произносится имя как "Икс Эш Эй Твелв".