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Илон Маск в шестой раз стал отцом

, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Илон Маск в шестой раз стал отцом
Илон Маск, Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
Всемирно известный американский предприниматель Илон Маск и его возлюбленная – певица Граймс – стали родителями. Этот ребенок стал первым для артистки и шестым для основателя компании SpaceX.
 
Ранее сообщалось, что Граймс должна скоро подарить Маску сына или дочь. Будущие родители заранее заявили, что не будут "концентрироваться" на поле малыша и позволят ребенку впоследствии "выбрать" его самостоятельно.
 
Отмечается, что Илона Маска спросили в комментариях в соцсети, если ли новости о рождении малыша, на что предприниматель ответил: "Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке".
ЕТ
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