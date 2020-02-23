Ребенку Илона Маска придется самостоятельно выбрать свой пол, родители решили не

//В мире 13+

23 февраля 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В начале января подруга Илона Маска сообщила, что пара ждет ребенка. А недавно беременная Клэр Элис Буше, более известная как певица Grimes на своей странице в Twitter написала, пол ребенка – это его личное дело и выбрать свою принадлежность он сможет сам, когда определится.

А до этого они будут обращаться к нему посредством нейтрального местоимения «они» вместо традиционных «он» или «она». По её словам, они с Маском не будут загонять ребёнка в рамки в случае, если он «не почувствует себя представителем своего биологического пола».

Пара так же сообщила, что выбрала для него авангардное имя, которое не понравилось никому из близких. У бизнесмена уже есть пятеро сыновей от канадской писательницы Джастин Уилсон, с которой он развёлся в 2008 году.