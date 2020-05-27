Андрей Разин отреагировал на высказывания Сергея Шнурова

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 мая 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Viktor Chernov/Russian Look, Андрей Разин

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин раскритиковал лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова за его слова о звездах, которые работают только ради госзаказов и выступлений на День города.

"Меня приглашают, и в этом году, и в следующем уже запланированы мероприятия, потому что группа "Ласковый май" нравится людям, и в отличие от тебя, неумытая морда, мы стараемся людям дарить добро и поем хорошие культурные песни, а не агрессивные, как у тебя", — написал Разин в соцсети. Продюсер указывает на то, что ни один градоначальник не рискнет пригласить Шнурова "с таким поганым языком, с матами" на такое мероприятие, как День города. По мнению Разина, "более ужасного творчества даже представить нельзя". Продюсер подчеркнул, что Шнуров просто завидует звездам, которых приглашают на подобные мероприятия. Он призвал певца перестать завидовать, обозвав при этом "помойником".

Ранее Иосиф Пригожин резко ответил музыканту Сергею Шнурову на очередные «стишки» в его адрес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 27 Май 2020 в 6:22 PDT