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Влад Лисовец прокомментировал слухи о заражении коронавирусом

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Влад Лисовец прокомментировал слухи о заражении коронавирусом
Влад Лисовец. Фото: соцсети

Известный стилист Влад Лисовец опроверг слухи о том, что он якобы заболел коронавирусом. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой у мужчины диагностировали COVID-19.

«Я вообще не в курсе, что происходит. Сижу, спокойно занимаюсь настройкой телевизора и тут вдруг шквал звонков», - признался Лисовец. Он рассказал, что несколько раз сдавал анализы на коронавирус, но пока ни один тест не выявил заболевание. Стилист добавил, что чувствует себя вполне здоровым и не замечает ни одного из симптомов коронавируса. «Вот буду сейчас звонить своему врачу, узнавать, в чем дело», - добавил он.

АБ

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