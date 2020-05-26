Влад Лисовец прокомментировал слухи о заражении коронавирусом

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26 мая 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Влад Лисовец. Фото: соцсети

Известный стилист Влад Лисовец опроверг слухи о том, что он якобы заболел коронавирусом. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой у мужчины диагностировали COVID-19.

«Я вообще не в курсе, что происходит. Сижу, спокойно занимаюсь настройкой телевизора и тут вдруг шквал звонков», - признался Лисовец. Он рассказал, что несколько раз сдавал анализы на коронавирус, но пока ни один тест не выявил заболевание. Стилист добавил, что чувствует себя вполне здоровым и не замечает ни одного из симптомов коронавируса. «Вот буду сейчас звонить своему врачу, узнавать, в чем дело», - добавил он.