Лисовец рассказал об уходе за волосами в период самоизоляции

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15 апреля 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Лисовец. Фото: соцсети

Стилист Влад Лисовец рассказал, какие плюсы можно извлечь из месяца нахождения дома. По словам парикмахера, к концу периода самоизоляции волосы могут сильно измениться, причем в лучшую сторону.

Лисовец посоветовал на время самоизоляции не мучить волосы укладкой, а дать им отдохнуть, передаёт Радио Sputnik. Парикмахер признал, что проблему отросших корней или стрижки женщины не смогут решить самостоятельно, но качество волос за месяц без утюжка и плойки точно улучшится.

«Через месяц они станут плотными, толстыми, объемными. Через месяц-полтора все увидят, насколько мы подвергаем волосы постоянному истощению. Понятно, что корни у всех отрастут, понятно, что челки у всех отрастут, но волосы станут лучше», - считает стилист.