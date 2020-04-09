Москвичка сдала в полицию маму, которая нарушила карантин ради укладки

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9 апреля 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Москвичка обратилась в полицию после того, как ее 66-летняя мама нарушила самоизоляцию и отправилась в парикмахерскую, чтобы сделать укладку. Стражи порядка вернули нарушительницу домой, а заодно и закрыли «подпольный» салон.

Сообщается, что о работающей в карантин парикмахерской женщине рассказали подруги. Она объявила мужу, что пошла выбрасывать мусор, а сама отправилась в салон. Когда мужчина понял, что супруга его обманула, то пожаловался на жену дочери, которая запретила родителям покидать квартиру.

Дочь связалась с матерью, после чего сообщила об открытой парикмахерской в Роспотребнадзор и по номеру 112. Прибывшие на вызов полицейские закрыли салон, а женщину отправили домой на самоизоляцию.