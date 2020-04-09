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В Москве составлено более 400 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Москве составлено более 400 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции
фото: сайт МВД РФ

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что полиция составила более 400 протоколов в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции. Об этом стало известно в четверг, 9 апреля.

«Такие правонарушения пресекаются, а лица, их совершившие, привлекаются к ответственности», - пояснил он.

Васенин отметил, что в настоящий момент увеличено количество нарядов, которые в круглосуточном режиме патрулируют столичные улицы. Он напомнил об ограничениях, введенных на территории Москиты и призвал свести к минимуму выходы из дома.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соглашение, достигнутое МВД и правительством Москвы, которое позволит штрафовать.

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