Вдова Кобзона рассказала, как Иосиф приютил Высоцкого и Влади

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24 мая 2020, 23:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник.Ru

Иосиф Кобзон. Фото: соцсети

Вдова Иосифа Кобзона Нелли вспомнила, как однажды ее на тот момент еще будущий супруг приютил у себя Владимира Высоцкого и Марину Влади, которым негде было переночевать.

Нелли Кобзон рассказала, что ситуация произошла в Сочи, куда они с будущим мужем и ее мамой отправились отдыхать. Во время прогулки она и Кобзон возвращались в отель, когда начался сильный ливень. Возле входа пара заметила двух насквозь промокших людей, в которых они узнали Высоцкого и Влади.

«Оказалось, что они опоздали на пароход и никак не могли никуда пристроиться на ночевку. Пришли в гостиницу, а их не пускают. Во-первых, свободных номеров не было. А во-вторых, в советское время пройти в гостиницу женщине – да еще и с французским паспортом – было нельзя категорически», - рассказала женщина.

Кобзон пригласил именитую пару в свой люкс, после чего оставил их там и ушел спать в комнату к Нелли и ее маме. Чтобы не беспокоить персонал отеля, артист лег спать на балкон, постелив матрас. «Владимир и Марина были очень благодарны Иосифу за то, что он их спас, не бросив на улице», - добавила вдова исполнителя.