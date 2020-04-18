Все новости >>

Аргументы Недели Криминал 13+

Проигравший в покер деньги Кобзона бизнесмен признан банкротом

, 17:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

Проигравший в покер деньги Кобзона бизнесмен признан банкротом
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Арбитражный суд Ставропольского края постановил ввести в отношении бизнесмена Вагифа Пейсахова, осужденного за мошенничество в особо крупном размере, процедуру реструктуризации долгов.

Тем самым суд признал обоснованным заявление Нелли Кобзон о признании банкротом Вагифа Пейсахова, который задолжал Иосифу Кобзону крупную сумму - 25 миллионов долларов. Эта сумма будет включена в третью очередь реестра требований кредиторов Пейсахова. Результаты процедуры реструктуризации долгов и действия финансового управляющего будут рассмотрены 14 сентября

Пейсахов многократно занимал у Кобзона деньги якобы на развитие бизнеса. Поскольку Пейсахов отказался вернуть деньги, пояснив, что проиграл их в покер, Кобзон обратился в полицию.

В сентябре 2016 года Одинцовский городской суд приговорил Пейсахова к шести годам лишения свободы, а также удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга.

НС

В мире

Генсек ООН призвал в будущем объявить вакцину от COVID-19 всемирным общественным достоянием

Генсек ООН призвал в будущем объявить вакцину от COVID-19 всемирным общественным достоянием

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что после создания вакцины от коронавируса лекарство должно стать всемирным общественным достоянием, чтобы им мог воспользоваться любой желающий.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью