Проигравший в покер деньги Кобзона бизнесмен признан банкротом

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18 апреля 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Арбитражный суд Ставропольского края постановил ввести в отношении бизнесмена Вагифа Пейсахова, осужденного за мошенничество в особо крупном размере, процедуру реструктуризации долгов.

Тем самым суд признал обоснованным заявление Нелли Кобзон о признании банкротом Вагифа Пейсахова, который задолжал Иосифу Кобзону крупную сумму - 25 миллионов долларов. Эта сумма будет включена в третью очередь реестра требований кредиторов Пейсахова. Результаты процедуры реструктуризации долгов и действия финансового управляющего будут рассмотрены 14 сентября

Пейсахов многократно занимал у Кобзона деньги якобы на развитие бизнеса. Поскольку Пейсахов отказался вернуть деньги, пояснив, что проиграл их в покер, Кобзон обратился в полицию.

В сентябре 2016 года Одинцовский городской суд приговорил Пейсахова к шести годам лишения свободы, а также удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга.