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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Дочь Кобзона рассказала о трогательном подарке отца, который он сделал ей перед своим уходом

18 сентября 2019, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Дочь Иосифа Кобзона Наталья Раппопорт-Кобзон рассказала о трогательном подарке, который сделал ей отец перед своим уходом. По словам женщины артист знал, что скоро закончит свой жизненный путь.

Иосиф Давыдович подарил дочери одни из самых любимых своих часов и попросил, чтобы после его смерти Наталья сделала на них гравировку "Любимой доченьке от отца". Она сделала все, как сказал папа, и теперь бережно хранит аксессуар. 

Как сообщает "СтарХит", у Натальи были теплые отношения с отцом. Женщина рассказала, что Иосиф Кобзон никогда не жаловался на здоровье и не любил, когда кто-то спрашивал о его самочувствии. По словам дочери артиста, иногда певцу было сложно дойти до сцены, однако, когда он выходил в зал, зрители не замечали, как ему тяжело.

ЕТ

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