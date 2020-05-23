Сергей Лазарев разочаровался в карьере

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23 мая 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Сергей Лазарев, Instagram

Известный российский певец Сергей Лазарев признался, что разочаровался в карьере артиста. Своим мнением он поделился в эфире программы «Однажды» на телеканале НТВ.

«Зачастую в хит-парадах мы видим не тех людей, которые действительно чего-то добились, а тех людей, которые заплатили больше денег, чтобы оказаться в этих чартах. Это ужасно», - высказал он.

Кроме того, исполнитель считает, что многим на российской эстраде не хватает «чувства вкуса и чувства собственного достоинства».

Ранее сообщалось, что певице Наташе Королевой и ее супругу Сергею Глушко (Тарзану) предложили поработать в такси после высказываний о нехватке денег в период пандемии коронавируса.

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