Тарзану и Королёвой предложили поработать в такси

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23 мая 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Наташа Королева и Тарзан, Natalya Loginova/Russian Look/ globallookpress.com

Представитель одного из популярных агрегаторов такси предложил работу российской певице Наташе Королевой и ее супругу Сергею Глушко (Тарзану). Известно, что артист пожаловался на нехватку денежных средств в период пандемии.

«Мы, как компания, которая сейчас все силы бросила на борьбу с коронавирусом и его последствиями, с большим сочувствием отнеслись к артисту в непростой ситуации. Сегодня мы оперативно обсудили с нашими партнерами эту ситуацию и решили помочь в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву к Ситимобил», - высказал Георгий Лобушкин.

По его словам, артистам помогут с прохождением всех процедур, чтобы они в скором времени приступали к работе в такси.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин поддержал слова Сергея Глушко, отметив, что знаменитости тоже пострадали в период пандемии коронавируса. Однако он считает, что они виноваты в этом сами.