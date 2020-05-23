Тарзану и Королёвой предложили поработать в такси

Представитель одного из популярных агрегаторов такси предложил работу российской певице Наташе Королевой и ее супругу Сергею Глушко (Тарзану). Известно, что артист пожаловался на нехватку денежных средств в период пандемии.
«Мы, как компания, которая сейчас все силы бросила на борьбу с коронавирусом и его последствиями, с большим сочувствием отнеслись к артисту в непростой ситуации. Сегодня мы оперативно обсудили с нашими партнерами эту ситуацию и решили помочь в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву к Ситимобил», - высказал Георгий Лобушкин.
По его словам, артистам помогут с прохождением всех процедур, чтобы они в скором времени приступали к работе в такси.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин поддержал слова Сергея Глушко, отметив, что знаменитости тоже пострадали в период пандемии коронавируса. Однако он считает, что они виноваты в этом сами.