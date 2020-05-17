Эксперты определили место России на Евровидении – 2020. В Сети прошло голосование

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17 мая 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: eurovision.tv

В субботу, 16 мая, прошла специальная трансляция шоу-программы «Евровидение: Европа зажигает свет», чтобы поддержать участников и фанатов вокального конкурса по всему миру. Известно, что мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса.

В рамках онлайн-концерта были представлены участники Евровидения-2020, а также показаны выступления финалистов прошлых лет. Каждая команда пожелала странам поскорее справиться с пандемией и встретиться в следующем году. Завершила трансляцию песня «Love Shine a Light» в общем исполнении.

Однако после концерта состоялось виртуальное голосование, членами жюри выступили участники прошлых лет, блогеры, участники детского Евровидения и различные эксперты. При этом в пятёрку лидеров вошли: Швейцария, Швеция, Литва , Германия и Болгария. Россия, по мнению жюри, заняла шестое место.

Напомним, что от России на Евровидение должна была поехать группа Little Big.