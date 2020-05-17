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17 мая 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото https://vk.com/littlebigband

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме. В этом году конкурс отменили вообще из-за пандемии распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В субботу, 16 мая, состоялось специальное шоу «Евровидение: Europe Shine A Light», на котором объявили мест проведения конкурса в будущем году.

18 марта организаторы международного конкурса объявили, что впервые в истории существования «Евровидение» отменено из-за коронавируса, и конкурс состоится в 2021 году. «Евровидение» в Нидерланды привез победитель конкурса 2019 года исполнитель Дункан Лоуренс.

Группа Little Big, которая должна была представить Россию с песней Uno, уже стала популярной. Так в марте клип коллектива стал самым популярным среди видео остальных участников конкурса на официальном канале «Евровидения» в YouTube.