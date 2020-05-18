Определена величайшая песня за всю историю Евровидения

В Великобритании назвали самую главную песню за всю историю музыкального конкурса «Евровидение». Она была исполнена в 1974 году конкурсантами из Швеции.
В эфире спецвыпуска «Евровидения» «Eurovision: Come Together» объявили, что величайшей песней конкурса за все время его существования стала композиция Waterloo группы АВВА. Она была исполнена в английском Брайтоне, где в 1974 году проходил конкурс.
Отмечается, что песня сразу стала лидером хит-парадов во многих странах. Ее тираж составил более шести миллионов копий.
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