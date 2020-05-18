Определена величайшая песня за всю историю Евровидения

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18 мая 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Микрофон. Фото: pixabay.com

В Великобритании назвали самую главную песню за всю историю музыкального конкурса «Евровидение». Она была исполнена в 1974 году конкурсантами из Швеции.

В эфире спецвыпуска «Евровидения» «Eurovision: Come Together» объявили, что величайшей песней конкурса за все время его существования стала композиция Waterloo группы АВВА. Она была исполнена в английском Брайтоне, где в 1974 году проходил конкурс.

Отмечается, что песня сразу стала лидером хит-парадов во многих странах. Ее тираж составил более шести миллионов копий.

Ранее эксперты определили место России на Евровидении – 2020.