«Пухляш» из клипа Little Big оказался в рейтинге Forbes

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17 мая 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Скриншот видео Little Big - Uno / Eurovision Song Contest, YouTube. Дмитрий Красилов

Танцор Дмитрий Красилов ("Пухляш") из клипа группы Little Big вошел в рейтинг Forbes 30 самых перспективных россиян до 30 лет в категории "Искусство". Об этом говорится на сайте издания.

Forbes разместил и некоторые сведения о танцоре: он родился в Алтайском крае в 1994 году, серьезно заниматься танцами начал уже восьмилетним. Впоследствии он решил осваивать актерскую профессию, обучаясь в АГИК.

Красилов занял 2 место рейтинга журнала в категории "Искусство", набрав 12,1% голосов. На первом месте актер Никита Кукушкин с 16,6%. Рейтинг был составлен по итогам голосования граждан России. В опросе приняли участие почти 94 тысячи человек.

В субботу, 16 мая, прошла специальная трансляция шоу-программы "Евровидение: Европа зажигает свет", чтобы поддержать участников и фанатов вокального конкурса по всему миру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Krasilov (@dimakrasilove) 7 Май 2020 в 6:08 PDT