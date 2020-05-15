Актриса Марина Федункив поделилась, чего ей больше всего не хватает в период самоизоляции

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15 мая 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Марина Федункив Фото: instagram marina_phedunkiv

Актриса Марина Федункив, как и многие ее соотечественники, сейчас находится на самоизоляции. Женщина честно призналась, чего ей не хватает в этот сложный период.

Звезда рассказала: она скучает по общению со зрителем.

«Я ведь привыкла гастролировать. И, кстати, готовила до карантина большую сольную песенную программу и собиралась с ней отправиться в гастрольный тур. Ну ничего, сделаем теперь к осени», - поделилась Федункив.

Также артистка заверила, что после карантина встретиться и обнимется с друзьями.

«Я очень искренне надеюсь, что все вернется на круги своя и экономические проблемы у людей закончатся», - заключила Марина.

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