Актриса Дарья Мороз рассказала о планах, которые нарушились из-за пандемии

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15 мая 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Дарья Мороз. Фото: Instagram d_moroz

Пандемия коронавируса нарушила многие планы наших актеров. Дарья Мороз рассказала, как эпидемия повлияла на ее жизнь.

«У меня один проект должен был войти в съемочный период в апреле, теперь он отложен, вероятно, на лето. Надеюсь, что мы в ближайшее время начнем постепенно выходить из карантина и съемки в двух других проектах начнутся по графику», - поделилась женщина.

Также звезда отметила: сейчас у нее периодически проходят пробы, которые перешли в режим самостоятельной записи видео. Данный ролик отправляется режиссеру и продюсерам на утверждение.

«В последнее время записала несколько таких самопроб. Посмотрим, что из этого получится», - заключила Мороз.

Ранее сообщалось: российская актриса Екатерина Климова рассказала, как ее экс-супруги Игорь Петренко и Гела Месхи подрались из-за нее на съемочной площадке.