Актриса Дарья Мороз рассказала о планах, которые нарушились из-за пандемии

Пандемия коронавируса нарушила многие планы наших актеров. Дарья Мороз рассказала, как эпидемия повлияла на ее жизнь.
«У меня один проект должен был войти в съемочный период в апреле, теперь он отложен, вероятно, на лето. Надеюсь, что мы в ближайшее время начнем постепенно выходить из карантина и съемки в двух других проектах начнутся по графику», - поделилась женщина.
Также звезда отметила: сейчас у нее периодически проходят пробы, которые перешли в режим самостоятельной записи видео. Данный ролик отправляется режиссеру и продюсерам на утверждение.
«В последнее время записала несколько таких самопроб. Посмотрим, что из этого получится», - заключила Мороз.
Ранее сообщалось: российская актриса Екатерина Климова рассказала, как ее экс-супруги Игорь Петренко и Гела Месхи подрались из-за нее на съемочной площадке.