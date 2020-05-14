Актриса Екатерина Климова рассказала про драку бывших мужей

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

14 мая 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Екатерина Климова, Instagram

Российская актриса Екатерина Климова рассказала, как ее экс-супруги Игорь Петренко и Гела Месхи подрались из-за нее на съемочной площадке. По ее словам, сейчас она вспоминает эту ситуацию с улыбкой.

Екатерина Климова вспомнила, как Гела Месхи вернулся домой со съёмок сериала «Черная кошка», и она спросила его, как прошёл его день. На что актер признался, что подрался с Игорем Петренко.

«Я спрашиваю: «Режиссеру понравилось?» Он ответил, что все остались довольны», - с иронией отметила она в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Причем Гела Месхи тогда подтвердил, что драку они устроили хорошую. На тот момент у звездной пары уже росла совместная дочка Белла.