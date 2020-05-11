Екатерина Климова показала, как провела выходные с детьми на природе

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

11 мая 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Екатерина Климова, Instagram

Российская актриса Екатерина Климов, несмотря на режим самоизоляции, решила провести майские праздники с детьми на природе. Знаменитость опубликовала забавные кадры с маленькой дочкой Беллой.

Климова отправилась за город, чтобы провести активный отдых всей семьей. Пока старшие братья - тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней – рассекали на спортивных велосипедах, малышка рассказывала звездной маме, что не может кататься на двухколёсном велосипеде без дополнительной страховки. Белла заявила, что не будет «откручивать» маленькие колеса, потому что сразу же «рухнет на асфальт».

Напомним, что младшая наследница появилась в браке Екатерины Климовой с актером Гелой Месхи, а мальчики - от Игоря Петренко.

Актер Данила Козловский показал трогательные снимки с дочкой.