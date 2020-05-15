Ляйсан Утяшева поздравила сына с 7-летием и показала кадры взросления мальчика

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15 мая 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Instagram liasanutiasheva

Старшему сыну Павла Воли и Ляйсан Утяшевой 14 мая исполнилось семь лет. По этому праздничному поводу мама опубликовала в соцсети видеопоздравление.

Ляйсан выложила в своем Instagram ролик, в котором можно увидеть кадры взросления Роберта, а также разглядеть лицо мальчика, которое звездные родители тщательно скрывали от публики.

«Наш уже взрослый семилетний сын. Наш еще такой маленький, наивный, добрый, очень трогательный малыш. Чемпион по справедливости и борьбе за нее... Самый честный. Упорный! Трудолюбивый! Очень обаятельный (девочки готовьтесь...)», - написала спортсменка.

Она пожелала наследнику бежать быстрее ветра, брать любые смелые идеи, а также мечтать.

«Мы будем рядом. Мы тебя сильно любим. Спасибо за самые счастливые семь лет. Когда ты, может быть через несколько лет, найдешь это поздравление в интернете, знай, что музыку ты выбрал сам. С днем рождения, Роберт! Ура,» - заключила родительница.

Фолловеры не остались к стороне и присоединились к поздравлениям ребенка.

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