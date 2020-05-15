Ляйсан Утяшева поздравила сына с 7-летием и показала кадры взросления мальчика

Старшему сыну Павла Воли и Ляйсан Утяшевой 14 мая исполнилось семь лет. По этому праздничному поводу мама опубликовала в соцсети видеопоздравление.
Ляйсан выложила в своем Instagram ролик, в котором можно увидеть кадры взросления Роберта, а также разглядеть лицо мальчика, которое звездные родители тщательно скрывали от публики.
«Наш уже взрослый семилетний сын. Наш еще такой маленький, наивный, добрый, очень трогательный малыш. Чемпион по справедливости и борьбе за нее... Самый честный. Упорный! Трудолюбивый! Очень обаятельный (девочки готовьтесь...)», - написала спортсменка.
Она пожелала наследнику бежать быстрее ветра, брать любые смелые идеи, а также мечтать.
«Мы будем рядом. Мы тебя сильно любим. Спасибо за самые счастливые семь лет. Когда ты, может быть через несколько лет, найдешь это поздравление в интернете, знай, что музыку ты выбрал сам. С днем рождения, Роберт! Ура,» - заключила родительница.
Фолловеры не остались к стороне и присоединились к поздравлениям ребенка.
Ранее актриса Юлия Высоцкая рассказала о своих страхах во время самоизоляции. Знаменитость призналась, что периодически ее охватывает паника, а иногда охватывает грусть.
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Наш еще такой маленький, наивный, добрый, очень трогательный малыш. Чемпион по справедливости и борьбе за нее...???? Самый честный. Упорный! Трудолюбивый! Очень обаятельный (девочки готовьтесь....????????) Очень громкий! Наш колокольчик! Нет, уже колокол...???? Беги быстрее ветра, как ты можешь... Бери любые смелые идеи, как ты любишь ... И мечтай...не забывай никогда мечтать... У мамы слезы сегодня весь день ... (слезы счастья и радости и безграничной любви ) Папа старается скрывать их, важничает ... Твой музыкальный вкус и взгляды на жизнь не по годам взрослые. Но пусть сохраниться эта детская ямочка на щечке и озорные глазки ... Живи, люби, беги, учись, дружи, но главное - будь счастлив. Мы будем рядом. Мы тебя сильно любим. Спасибо за самые счастливые семь лет. Когда ты, может быть через несколько лет, найдёшь это поздравление в интернете, знай, что музыку ты выбрал сам. С днем рождения, Роберт! Ура!