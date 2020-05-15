Юлия Высоцкая рассказала о появившихся во время самоизоляции страхах

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15 мая 2020, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Высоцкая. Фото: соцсети

Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своих страхах во время самоизоляции. Знаменитость призналась, что периодически ее охватывает паника, а иногда охватывает грусть.

Телеведущая поделилась, что иногда ей становится очень тревожно из-за самоизоляции и всего происходящего, перестают радовать любимые занятия и разговоры с друзьями.

Актриса добавила, что, как и многие, поправилась за время самоизоляции, и теперь переживает о том, что вот-вот на улицу придется выходить в летней одежде. «Я придумала такой стимул: надо надеть на себя дома то, в чем я планирую через месяц оказаться вне дома, и посмотреть, во-первых, как оно все село, и сколько мне нужно еще поработать в этом направлении, а, во-вторых, ну, просто немножечко помечтать!» - сказала она.