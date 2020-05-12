Юлия Высоцкая поделилась архивным видео, на котором она гуляет по Италии в женственном платье

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12 мая 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Юлия Высоцкая, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Знаменитая российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками архивной видеозаписью, на которой она запечатлена гуляющей по итальянскому Неаполю в женственном платье.

В ролике можно увидеть Юлию в темном коротком платье в белый горох. Пояс платья подчеркнул тонкую талию 46-летней артистки. Образ Высоцкая дополнила туфлями на высоких каблуках и небольшой белой сумкой. Волосы знаменитость собрала в небрежный пучок.

Подписчик с ником @adamkadmon1 отметил: "Шикарная фигура". Пользовательница сети @luba_varzhelenko написала: "Юля такая прям девочка девочка)".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) 11 Май 2020 в 11:31 PDT