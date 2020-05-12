Предполагаемая жена Петросяна продемонстрировала тонкую талию в пеньюаре с перьями

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12 мая 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Брухунова, facebook.com/tatyana.bruhunova

Помощница и предполагаемая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова предстала перед своими подписчиками в ретро-образе. Молодая женщина продемонстрировала тонкую талию и чувство стиля.

На новом снимке Татьяна позирует в черном пеньюаре с цветами, отороченном перьями, передает ФБА "Экономика сегодня". В последнее время пижамы и вещи, напоминающие халаты, стало модно носить даже на улице. Брухунова дополнила образ небольшой шляпкой изумрудного цвета и бархатными черными балетками.

На фото можно заметить очень тонкую талию предполагаемой супруги Петросяна. Подписчики сделали Татьяне множество комплиментов и поинтересовались, как она смогла не набрать вес за время самоизоляции. Фолловер @raisa_ovchinnikova написала: "Вы чудо в перьях! Такая стильная и красивая! И стройная, как удалось не поправиться на карантине?". Пользовательница с ником @omistonia спросила: "Вы точно все вкусняшки, которые показываете хотя бы пробуете???)".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova) 11 Май 2020 в 4:29 PDT