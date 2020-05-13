Юлия Ковальчук показала в сети фото без визажистов, света и фотографа

Юлия Ковальчук осваивает искусство фотографии. Недавно певица показала подписчикам фото, сделанное в домашних условиях.
Ковальчук выставила снимок в Instagram. На нем артистка позирует в своей квартире.
«Дома...сама...без визажистов...без света...без фотографа», - подписала звезда.
Девушка отметила: это не значит, что от всего этого нужно отказаться, потому что каждый должен заниматься своим делом.
Фолловеры поддержали Юлию и оставили в комментариях много комплиментов внешности молодой мамы.
Ранее сообщалось: Валерий Сюткин признался, что во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, многие артисты продолжают работать.
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Дома...сама...без визажистов...без света...без фотографа...)! Кстати , это не значит, что от всего этого нужно отказаться- я за то, что каждый должен заниматься тем, что умеет делать профессионально????❤️ #юлияковальчук #певица #ведущая #карантин #nofilter #женщина #новаяпрофессия #фотограф