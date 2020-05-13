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Юлия Ковальчук показала в сети фото без визажистов, света и фотографа

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Ковальчук показала в сети фото без визажистов, света и фотографа
Фото из соцсетей, Instagram juliakovalchuk

Юлия Ковальчук осваивает искусство фотографии. Недавно певица показала подписчикам фото, сделанное в домашних условиях.

Ковальчук выставила снимок в Instagram. На нем артистка позирует в своей квартире. 

«Дома...сама...без визажистов...без света...без фотографа», - подписала звезда.

Девушка отметила: это не значит, что от всего этого нужно отказаться, потому что каждый должен заниматься своим делом.

Фолловеры поддержали Юлию и оставили в комментариях много комплиментов внешности молодой мамы.

Ранее сообщалось: Валерий Сюткин признался, что во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, многие артисты продолжают работать. 

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