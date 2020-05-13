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Сюткин рассказал, где артисты берут деньги во время эпидемии COVID-19

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Сюткин рассказал, где артисты берут деньги во время эпидемии COVID-19
Валерий Сюткин. Фото: соцсети

Валерий Сюткин признался, что во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, многие артисты продолжают работать. Они дают концерты и выступают на корпоративах, однако теперь это происходит в онлайн-формате.

«Звонит семья, они хотят, чтобы ты поздравил, без микрофона, просто с гитарой. Ты поешь полчаса, поздравляешь. Такая беседа, общение происходит. Но пока ценовая политика шаткая, потому что у всех тяжелые времена», - рассказал музыкант.

Он добавил, что для подобных поздравлений не нужен микрофон – это «убивает жанр». Гораздо лучше, если такой звонок от знаменитости будет выглядеть, как разговор с другом.

АБ

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