Саша Савельева показала в сети архивные снимки, сделанные на майские праздники

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12 мая 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram sasha_savelieva

Саша Савельева, по всей видимости, скучает не только по своим гастрольным турам, но и друзьям. Недавно артистка опубликовала в сети архивные фотографии.

Певица выложила в Instagram снимки с майских праздников, сделанные два года назад. На кадрах Савельева отдыхает на яхте с Денисом Клявером, Сашей Поповой и другим знаменитостями.

«Чем мы занимались на майские праздники в 2018-м. Люблю вас, друзья, и очень скучаю. Давайте под этим постом признаемся в любви своим друзьям», - написала Саша.

Подписчики звезды не остались в стороне и оставили в комментариях имена друзей, с которыми хотят поскорее увидеться.

Ранее знаменитая российская актриса Елизавета Боярская предстала перед своими фолловерами в соцсети без макияжа.