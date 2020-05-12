34-летняя Елизавета Боярская предстала перед поклонниками без макияжа

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12 мая 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Елизавета Боярская, Genrietta Peryan/Global Look Press

Знаменитая российская актриса Елизавета Боярская предстала перед своими подписчиками в соцсети без макияжа. В период самоизоляции 34-летняя артистка предпочитает не пользоваться косметикой.

В сторис Елизавета поделилась видеозаписью, на которой заметно, что на лице актрисы нет ни тонального крема, ни румян, ни туши. Кроме того, молодая женщина собрала волосы и надела удобную тельняшку. Однако, Боярская не забыла про украшения – на ее шее сразу два кулона, а в ушах – сережки.

Ранее сообщалось, что в естественном виде фолловерам показались Екатерина Климова, Мария Миронова, Полина Гагарина и многие другие знаменитости.