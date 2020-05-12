34-летняя Елизавета Боярская предстала перед поклонниками без макияжа

Знаменитая российская актриса Елизавета Боярская предстала перед своими подписчиками в соцсети без макияжа. В период самоизоляции 34-летняя артистка предпочитает не пользоваться косметикой.
В сторис Елизавета поделилась видеозаписью, на которой заметно, что на лице актрисы нет ни тонального крема, ни румян, ни туши. Кроме того, молодая женщина собрала волосы и надела удобную тельняшку. Однако, Боярская не забыла про украшения – на ее шее сразу два кулона, а в ушах – сережки.
Ранее сообщалось, что в естественном виде фолловерам показались Екатерина Климова, Мария Миронова, Полина Гагарина и многие другие знаменитости.