Канделаки заступилась за семью Рудковской в конфликте с журналистами

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 мая 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Тина Канделаки, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки высказалась о скандале, разгоревшемся вокруг сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. СМИ "обнаружили" у Саши "психические отклонения".

Ранее сообщалось, что после публикации информации о проблемах в развитии, которые якобы имеются у мальчика, Рудковская решила обратиться в суд и наказать авторов материала.

Канделаки в свою очередь заметила, что история с Гном Гномычем (так дома зовут сына Рудковской и Плющенко) стала своеобразным водоразделом, где анонимная или авторская "грязь" является вариантом нормы, и миром, где автор, который позволяет себе оскорбления в адрес любого человека, низводит себя буквально до уровня маргинала.

Телеведущая заметила, что в этой "войне" совершенно неважно, кто попадает под раздачу – теперь непроверенные и оскорбительные высказывания поступают даже в адрес детей.