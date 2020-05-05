Сын Плющенко и Рудковской дал ответ на «гадости» «слабенького» Аршавина

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5 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Инстаграм Саши Плющенко

Саша Плющенко, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Про сына знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и продюсера и бизнесвумен Яны Рудковской Сашу говорят много чего, малыша частенько обсуждают в соцсетях. И даже взрослые известные мужчины. Звездые родители поставили сына на коньки еще совсем маленьким, и сейчас семилетний Александр Плющенко выступает в ледовых шоу, снимается для рекламы и прилично зарабатывает.

Не остался равнодушным к ребенку футболист Андрей Аршавин, отец четверых детей, кстати. Аршавин в разговоре с бывшим одноклубником Александром Кержаковым сказал, что сын Рудковской и Плющенко «из-под палки» участвует в семейных видеороликах.

На что Саша в Instagram ответил: «Почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Я что вам, дурачок какой-то?».

«Андрей Сергеевич Аршавин, ....я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью», — сказал Плющенко-младший.

Яна Рудковская рассказывала, что годовой доход её младшего сына составляет 12 миллионов, из этих денег оплачиваются няни, охранники и водители.