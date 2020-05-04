Автор песен группы «Ласковый май» скончался в возрасте 60 лет

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4 мая 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Инстаграм Андрея Разина.

В возрасте 60 лет ушел из жизни музыкальный руководитель студии «Ласковый май», композитор и музыкант Владимир Бойко.

Причиной смерти стал инсульт, произошедший на фоне продолжительной болезни. Об этом сообщил основатель и продюсер группы Андрей Разин в своем Инстаграм.

«Он написал 25 песен для нашей группы. Среди них очень много шлягеров», – написал Разин.

Одной из написанных Бойко композиций была песня «Зимний вечер», которую исполняла солистка группы Наталья Грозовская. С этой песней она победила в «Песне года-91», а Владимир Бойко стал лауреатом этого конкурса.

Ранее Разин сделал сенсационные признания о Николае Баскове, Лере Кудрявцевой, Юрии Шатунове.