Автор песен группы «Ласковый май» скончался в возрасте 60 лет

В возрасте 60 лет ушел из жизни музыкальный руководитель студии «Ласковый май», композитор и музыкант Владимир Бойко.
Причиной смерти стал инсульт, произошедший на фоне продолжительной болезни. Об этом сообщил основатель и продюсер группы Андрей Разин в своем Инстаграм.
«Он написал 25 песен для нашей группы. Среди них очень много шлягеров», – написал Разин.
Одной из написанных Бойко композиций была песня «Зимний вечер», которую исполняла солистка группы Наталья Грозовская. С этой песней она победила в «Песне года-91», а Владимир Бойко стал лауреатом этого конкурса.
Ранее Разин сделал сенсационные признания о Николае Баскове, Лере Кудрявцевой, Юрии Шатунове.