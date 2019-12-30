Андрей Разин сделал сенсационные признания о Николае Баскове, Лере Кудрявцевой, Юрии Шатунове

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30 декабря 2019, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Разин, фото: vk.com/andreyrazinlm

28 декабря на телеканале «Россия-1» вышло очередное шоу «Привет, Андрей!» в котором гостем А. Малахова был Юрий Шатунов. Выступая в эфире телеканала, Юрий Шатунов обвинил создателя группы «Ласковый май» Андрея Разина: «Он пытается запретить мне исполнять все мои песни», там самым лишая Шатунова средств к существованию.

Так как «АН» неоднократно писали о том, кому на самом деле принадлежат права на песни группы «Ласковый май», то мы поинтересовались у А. Разина, что он думает об этой передаче. Андрей Разин пришёл на YouTube-канал Андрея Угланова «ЗА УГЛОМ» и назвал Малахова и всех гостей этой программы «Привет, Андрей» - Киркорова, Лещенко, Баскова и Кудрявцеву «людьми с пониженной социальной ответственностью».