Юлия Михалкова категорично высказалась на тему домашнего насилия: «Всегда виноват мужчина»

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30 апреля 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Юлия Михалкова, Instagram

Актриса Юлия Михалкова прокомментировала тему домашнего насилия, которая последнее время активно обсуждается в СМИ. Известно, что толчком стал скандал с телеведущей Региной Тодоренко, к мнению которой негативно отнеслась общественность.

«Если мужчина поднимает руку на женщину, то в моей картине мира виноват всегда и только ОН. Даже если она сама «нарывается», все равно – ничто не может оправдать насилие. Выбор всегда есть», - высказала знаменитость.

Михалкова призвал женщин, чей мужчина не может найти в себе силы решить спор словами, а не рукоприкладством, «развернуться и уйти».

«На каком этапе жизни некоторые мужчины вдруг «ломаются» и начинают допускать саму возможность ударить женщину? Какие механизмы в голове позволяют им оправдывать такое поведение?» - заключила она.

Ранее актриса Настасья Самбурская назвала один из видов домашнего насилия «успокоительным».