Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о её состоянии

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14 апреля 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Надежда Бабкина, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох рассказал о состоянии госпитализированной в больницу с подозрением на коронавирус певицы. Известно, что у Народной артистки РСФСР отрицательный тест на новую инфекцию, но подтвержден диагноз «двустороння пневмония легких».

«Надежда Георгиевна в сознании, стабильна, с хорошей положительной динамикой», - уточнил он.

Ранее подруга певицы - врач-диетолог Маргарита Королёва объяснила, зачем Бабкину вводили в кому. Однако, по ее словам, сейчас исполнительница подключена к аппарату ИВЛ и еще слаба.

Кроме того, исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин и пресс-атташе Александр Велор подтвердили, что Бабкина в стабильном состоянии.