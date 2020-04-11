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Королёва сообщила о состоянии Бабкиной. Коронавирус у неё не подтвердился

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Королёва сообщила о состоянии Бабкиной. Коронавирус у неё не подтвердился
Надежда Бабкина, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Врач-диетолог Маргарита Королёва - подруга певицы Надежды Бабкиной. О здоровье Надежды Георгиевны волнуются  её родные и близкие после сообщений и госпитализации народной артистки 1 апреля, а потом ещё и о введении её в медикаментозную кому.

Бабкина находится в больнице, к ней не допускают даже сына.  По словам Королёвой, в лечении Надежды Георгиевны появилась положительная динамика. Артистку вывели из состояния комы, она дышит на ИВЛ, ее переводят на кислород.

Врач и близкая подруга Бабкиной назвала диагноз певицы: "двусторонняя вирусная пневмония".
Королёва уверяет, что коронавирусная инфекция у Надежды Георгиевны не подтвердилась, но пока она ещё слаба. Врач-диетолог объяснила, почему Бабкину вводили в кому. "Первые дни были тяжелыми, поэтому сложно было справиться с болезнью. Медикаментозная кома не случайно дается человеку, когда не могут подключить к аппарату ИВЛ. Была такая необходимость — сейчас она выведена из этого состояния", — сообщила она.

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Как и практически все граждане РФ, я увидел ее в первый раз в телевизоре и запомнил, на пресс-конференции, в Крыму. Куча микрофонов, камеры, все внимание на нее, СМИ со всех концов света, битком зал. И вот она. Худенькая с большущими глазами. Сидит за столом. Прокурор.

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