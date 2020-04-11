Представитель Надежды Бабкиной раскрыл подробности о ее состоянии

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11 апреля 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Надежда Бабкина, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин рассказал о состоянии здоровья госпитализированной в больницу с пневмонией народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.

«Динамика положительная, дай бог, все будет хорошо», - отметил представитель певицы.

Кроме того, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор сообщил, что тест на коронавирус показал отрицательный результат. По его словам, Бабкина находится в стационаре на лечении.

Ранее Лев Лещенко рассказал о нападках, которые поступали в его адрес после заражения, в том числе о том, что он якобы виноват в заболевании артистки.