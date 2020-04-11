Представитель Надежды Бабкиной раскрыл подробности о ее состоянии

Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин рассказал о состоянии здоровья госпитализированной в больницу с пневмонией народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
«Динамика положительная, дай бог, все будет хорошо», - отметил представитель певицы.
Кроме того, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор сообщил, что тест на коронавирус показал отрицательный результат. По его словам, Бабкина находится в стационаре на лечении.
Ранее Лев Лещенко рассказал о нападках, которые поступали в его адрес после заражения, в том числе о том, что он якобы виноват в заболевании артистки.