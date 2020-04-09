Лещенко возмущен злобными нападками коллег из-за заражения коронавирусом

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9 апреля 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: Лев Лещенко, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что коллеги начали его обвинять в распространении коронавируса нового типа среди звезд после госпитализации в больницу. Отмечается, что российский музыкант Аркадий Укупник заявил, что исполнитель якобы «заразил» Надежду Бабкину.

«Чего этот Укупник несет ересь, что я был у Бабкиной 19 марта на дне рождения и мог заразить ее? Мы с ней три месяца не виделись!» - высказал артист.

При этом Лещенко отметил, что его поражает ситуация вокруг заболевания Надежды Бабкиной, особенно «нечеловеческая зверская злоба». Исполнитель добавил, что из его окружения никто коронавирусом не заразился. Кроме того, Лещенко так и не понял, чем болел.

«Я так до сих пор и не знаю, что же было на самом деле. Точно ясно, что двустронняя пневмония, а вот понимание причины пока не столь однозначно". Больше изматывают какие-то нападки, измышления. Эти выяснения – куда пошел, зачем пошел, с кем виделся», - отметил он.

Лещенко пожелал Бабкиной скорейшего выздоровления: «Когда она выйдет из этого состояния, я подпрыгну даже выше, чем тогда, когда врачи принесли мне собственный третий анализ с отрицательным результатом».

Ранее пресс-атташе Надежды Бабкиной Александр Велор рассказал, могла ли певица заразиться коронавирусом от Льва Лещенко.